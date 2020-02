Calcio, Eccellenza. Paura e voglia di sopravvivenza, l'anno nuovo vede lo sprint delle pericolanti e la frenata delle squadre di centroclassifica

E' stata un'evoluzione a dir poco impressionante quella vissuta dal campionato di Eccellenza nel corso dell'anno nuovo.

Ormai il campionato sembrava diviso per compartimenti stagni, ma i risultati dell'ultimo mesi hanno riaperto i giochi, soprattutto nella zona medio-bassa della graduatoria. Il motivo è molto semplice: dietro le squadre pericolanti hanno iniziato a correre, mentre il gruppone di centro classifica ha rallentato in maniera inaspettata.

Con Sestri Levante, Imperia e Albenga a menare le danze in vetta, buona parte dei team si è ritrovato a dicembre già privo di obiettivi tangibili, fattore di cui emotivmanete hanno approfittato soprattutto le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Soprattutto l'Alassio FC, ma anche, Ospedaletti, Pietra Ligure e ultimanente anche il Finale, hanno iniziato a mietere punti e vittorie, richiamando nel gruppo anche Rivasamba e Angelo Baiardo che, seppur staccate di sei punti dal quintultimo posto, non possono più permettersi di dormire sogni tranquilli.

Riprendere la marcia in fretta sarà fondamentale per evitare affanni nelle ultime giornate, ma prevedere l'evoluzione del torneo, complice lo stato di forma delle ponentine, al momento risulta a dir poco complesso.

Estendere a più squadre la possibilità di giocarsi i playoff potrebbe rappresentare una soluzione di interesse, anche per evitare lo stop forzato della seconda classificata ligure in attesa che Piemonte e Lombardia completino il quadro dei propri spareggi interni.

La classifica dell'ultimo mese:

Imperia 12

Sestri Levante 10

Alassio FC 9

Ospedaletti 8

Cairese 7

Pietra Ligure 7

Busalla 5

Albenga 4

Genova Calcio 4

Campomorone Sant'Olcese 4

Finale 4

Athletic Club Liberi 4

Angelo Baiardo 4

Molassana Boero 3

Rapallo Rivarolese 2

Rivasamba 1