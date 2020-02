Il percorso verso la salvezza è ancora lungo per il Pietra Ligure, ma il doppio successo per 3-0 contro Rivasamba e Cairese ha permesso ai biancazzurri di ritrovare nel giro di dieci giorni quella forza e quella convinzione che sembravano smarrite da inizio campionato.

Per mister Pisano la svolta è arrivata per un semplice motivo: riavere un organico, nelle giuste condizioni fisiche, per potersi esprimere ad alti livelli.