Calcio, Rappresentativa Juniores: mercoledì stage a Cairo Montenotte in vista del Torneo delle Regione

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 19” (Juniores) del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “Cesare Brin”, di Cairo Montenotte (SV) il giorno mercoledì 12/02/2020 alle ore 14.30, per disputare una gara amichevole con la Società A.S.D. Cairese (Under 19) i sotto elencati giocatori

Alassio Football Club

Capello Pietro

Arenzano Football Club

Calcagno Andrea – Pirozzi Jordi

Bragno

Negro Lorenzo

Cairese

Basso Simone – Colombo Emanuele – Gambetta Tiziano

Campomorone Sant’Olcese

Scaccianoce Daniele

Dianese e Golfo 1923

Mehmetaj Denis

Football Genova Calcio

Calvi Samuele – Piccarreta Federico

Imperia

Cacciò Federico – Minasso Pietro

Ospedaletti Calcio

Cambiaso Simone – Cassini Valentino – Facente Simone

Pietra Ligure 1956

Berruti Daniel – Castiglione Davide

Praese 1945

Forte Andrea

Taggia

Travella Luca

Ventimigliacalcio

Addiego Filippo – Peirano Loris