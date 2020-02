Volley, serie C: il Celle - Varazze cambia marcia, arriva la terza vittoria consecutiva

La prima squadra femminile del Celle Varazze Volley scala la classifica del massimo campionato regionale.

Ieri in trasferta a Casarza le biancoblu hanno conquistato la vittoria con un netto 3 a 0 (25-14, 25-10, 25-16). Si tratta della terza consecutiva dopo quelle ottenute contro Nlp Sanremo e Olympia Voltri.

Durante il match di ieri i coach Enrico Lamballi e Marco Levratto hanno avuto occasione di far esordire in serie C anche la giovanissima Siria Siri, annata 2005, che ha subito messo a segno un punto con attacco da posto 2. La sua coetanea Viola Saettone ha già avuto modo di scendere in campo durante la stagione come secondo palleggio, incrociata a Michela Zunino.

Il Celle Varazze Volley si trova al 6° posto: non male per una neo promossa! Ora però arrivano alcuni scontri davvero impegnativi. Il prossimo weekend il palasport della Natta di Celle Ligure ospita il CFFS Cogoleto, formazione solidissima, attualmente al 3° posto in graduatoria.