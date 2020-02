Basket. Ancora un successo per l'Under 16 della Pallacanestro Vado

Passa anche a Collegno l’Under 16 Eccellenza di Pallacanestro Vado e ,approfittando della sconfitta interna di Casale con Biella, si insedia al primo posto del campionato piemontese grazie alla migliore differenza canestri con Casale, Biella e Campus Moncalieri, tutte appaiate a quota 30 a quattro turni dalla fine.

La trasferta di Collegno era temuta per la componente tattica della squadra avversaria, reduce da una serie di buone prestazioni anche contro le “grandi” del torneo, messa in mostra nella gara di andata. La partita e’ stata resa meno complicata da un ottimo approccio dei ragazzi di Prati che ha consentito un primo quarto autoritario(21-7) che ha indirizzato subito il match. Nonostante l’assenza di Monaldi , bloccato a casa dal “febbrone” di stagione, lo staff ha comunque allungato le rotazioni nei quarti centrali per poi ampliare il divario nell’ultimo periodo.

Il lato positivo, oltre al costante rendimento di Adamu e Biorac(35 rimbalzi in due sui 49 complessivi) e’ la crescita del reparto guardie con la costanza di Guidi (5 su 5 da 2), con Squeri al secondo “ventello” filato ,e minuti suddivisi per tutti che aumentano la pericolosità complessiva, non più sbilanciata verso i big-men. Solo così si può pensare di fare bene anche nella seconda fase nazionale che inizierà il 15 marzo. Prossimo turno casalingo(sabato , ore 18) contro il fanalino di coda Cus Torino prima del doppio impegno decisivo a Torino con Tam Tam e in casa con Casale(mercoledì 26 ore 21) .

Collegno - Pallacanestro Vado 45 - 82

Pallacanestro Vado: Adamu 12 , Bonifacino , Biorac 21 , Calvi 2, Fantino 6, Micalizzi 2, Guidi 13 , Squeri 24 , Marzulli.All: Prati-Garaventa