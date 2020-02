Basket, Serie D. Loano sconfitto da Chiavari. Coach Taverna: "In settimana lavoreremo per migliorare"

Primo quarto di gara targato Loano che alternando buone azioni offensive ad azioni con gravi amnesie difensive chiude in vantaggio di 3 punti. Nel secondo periodo i ragazzi di coach Taverna iniziano bene per poi perdersi nei minuti finali smettendo di difendere commettendo errori di concetto ed errori di rotazioni difensive, concedendo a Chiavari di chiudere in vantaggio di 15 lunghezze alla sirena di metà partita Nel terzo quarto arriva la reazione dei ragazzi Loanesi che con fatica arrivano a ridurre il vantaggio fino al meno 5, ma alcune decisioni arbitrali discutibili fanno perdere l’inerzia della partita così che i genovesi possano nuovamente ritrovarsi in un vantaggio comodo al 30’. L’ultimo quarto Loano è scarica, nei primi minuti prova a dare un’altra scossa al punteggio ma non ne ha più, così i ragazzi di coach Marenco con un parziale di 10-0 in 2’ piazzano l’ultimo allungo arrivando poi alla sirena finale sul punteggio di 94-69.

Il commento di coach Taverna: "Dopo due buone prestazioni arriva questa battuta di arresto. Bisogna lavorare in settimana e migliorare ancora"