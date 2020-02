Calcio a 5, Serie D. Il Bragno mantiene la vetta, si sblocca il Cengio

La partita che vedeva affrontarsi il Bragno capolista e l'Olimpia Carcarese è finito 8 a 8. Un risultato che consente ai biancoverdi di mantenere il primo posto in classifica e ai biancorossi di staccare la Rocchettese, che ha osservato il turno di riposo. Le reti della prima della classe portano le firme di Faggion (3), Mignone (2), Bottinelli, Scerra e Laurenza.

Nell'incontro che ha aperto la serata al Tennis Club di Cairo Montenotte, successo del Cengio sul Millesimo. I granata lasciano così i giallorossi soli in fondo alla classifica. I marcatori del Cengio, vittorioso per 5 a 4, sono stati Chahmi, Pistone, Camera e Denaro (2). Utili per un'eventuale differenza reti i goal di millesimesi Rovere, Roveta e De Madre.

La classifica

Bragno 8, Olimpia Carcarese 7, Rocchettese 6, Cengio 4, Millesimo 1