Calcio, Prima Categoria. Il Soccer Borghetto si riprende la testa della classifica, Nicolò Condorelli: "Risultato da condividere con tutta la società, ma la stagione è ancora molto lunga"

Colpo doppio del Soccer Borghetto, che mette al tappeto il Carlin’s Boys e si prende contemporaneamente la vetta del campionato di Prima Categoria. Il rigore in avvio di Brizio non abbatte gli uomini di Giunta, che ribaltano la situazione già nella prima frazione con Nicolò Condorelli prima e Carparelli poi, legittimando il risultato nel finale con Auteri:

“Vittoria tanto importante quanto difficile” – esordisce l’autore del momentaneo pareggio – “Alla terza gara in una settimana sapevamo che sarebbero potute mancare le forze, ma invece la grande prestazione di cuori di tutta la squadra ha permesso di centrare comunque il successo. Il primato è certamente un bel risultato seppur momentaneo, che va condiviso con tutti in società, dal Presidente Ferrara a tutti i dirigenti che ogni sera ci seguono agli allenamenti. Abbiamo creato un gruppo fantastico, che sta dimostrando sul campo tutto il suo valore.”

Per la conquista del campionato non c’è solo da guardare il Pontelungo, visto che le immediate inseguitrici restano in scia: “Sapevamo che sarebbe stato il Pontelungo l’avversario da battere” – conclude l’esterno – “Una squadra come l’Aurora Calcio sta facendo grandi cose e merita la posizione che occupa. Sarà molto dura arrivare davanti a tutti alla fine, il livello alto delle squadre complica la vita un po’ a tutti, noi ora dobbiamo goderci il momento senza però dimenticare che mancano ancora tante partite prima della fine.”