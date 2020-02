Calcio, Promozione. La cura Bruno Tanda sembra funzionare: "Cambio di modulo per dare sicurezza alla squadra"

L'effetto Bruno Tanda si è fatto sentire fin da subito. Dopo la vittoria sonora ai danni della capolista Taggia, i velociani hanno subito una battuta d'arresto con l'Arenzano per poi rifarsi subito andando a conquistare tre punti fondamentali a Ceriale.

Come ha trovato la squadra?

"Ho trovato una squadra vogliosa di salvarsi. Onestamente, meglio di quello che pensavo. I ragazzi sanno bene che la situazione non è affatto rosea e che devono impegnarsi al massimo per raggiungere l'obiettivo".

A livello di campo, ha apportato qualche modifica tattica?

"Sì, ho modificato la disposizione in campo. Siamo passati al modulo 4-4-2, che ci consente di coprire meglio tutte le zone del campo. Ognuno sa che cosa deve fare e non è costretto a compiere movimenti più complessi che gli altri moduli implicano. Inoltre, è stata una fortuna andare in vantaggio nelle gare vinte perché siamo una squadra che sa fare male quando gli altri si riversano in avanti e lasciano spazio".

Rispetto al settore giovanile ha modificato l'approccio con lo spogliatoio?

"No, mi sono approcciato sempre nello stesso modo. Cerco di proporre la mia idea di calcio e sono contento di aver incontrato un gruppo di ragazzi molto disponibili.