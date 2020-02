Il comunicato ufficiale del club biancoblù:

Si comunica che in accordi con la LND e con la Lucchese 1905 l’inizio della gara tra il SavonaFBC e la Lucchese 1905, in programma domenica 16 febbraio allo stadio Valerio Bacigalupo e valevole per la ventiquattresima giornata del Campionato di Serie D, è posticipato alle ore 15