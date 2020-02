Calcio, Seconda Categoria "A". Le prime parole di Michael Arrais con l'Academy Albisola: "Qui per il calore del pubblico. Pronostico con il Borgio? Uno fisso!"

Michael Arrais ha lasciato il Sassello nella finestra di mercato invernale per approdare all'Academy Albisola. Il centrocampista afferma che la sua scelta non è stata dettata dal ridimensionamento delle ambizioni della squadra della Valle dell'Erro. "La posizione in classifica ha determinato la mia scelta? Assolutamente no. Ho voluto cambiare per motivi personali, nulla a che vedere con società e squadra", commenta.

"Ho scelto l'Albisola - continua - perché ho visto un grande attaccamento alla maglia, con tanti amici pronti a tifare per i colori del proprio paese fino a Saremo. E' bello giocare con tante persone che incitano per novanta minuti".

Sulla gara di domenica prossima contro il Borgio Verezzi, Arrais ha le idee chiare: "Sono fiducioso anche se so che non sarà una partita facile. Avremo il coltello tra i denti e la voglia di portare a casa l'intera posta in palio. Un pronostico? Uno fisso!".