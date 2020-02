Calcio, Seconda Categoria. Mallare e Vadese ripartono forte: le tabelle di marcia prima del big match

Vadese e Mallare ripartono vincendo e ampliando il gap con le concorrenti. In particolare, grazie alla vittoria dei "lupi" sul Dego.

Manca poco più di un mese allo scontro diretto che potrebbe indirizzare definitivamente le sorti del campionato. Se il Mallare può contare su due punti in più, la Vadese pare essere in grado di sbarazzarsi con maggiore facilità degli avversari meno quotati.

Il calendario del Mallare

Il passaggio più ostico per i ragazzi di mister Ghione sarà domenica prossima quando ospiteranno una Priamar vogliosa di fare punti per suggellare un ottimo momento e consolidare il terzo posto. Poi, sfida al pericolante Sassello, nel classico match in cui si ha tutto da perdere, e sfida nella tana del Plodio, squadra che all'andata aveva fermato sul pari i rossoblù. Il percorso di avvicinamento alla super sfida del “Chittolina” si concluderà ospitando la Rocchettese.

Il calendario della Vadese

Anche la Vadese dovrà affrontare i match complicati contro Priamar e Plodio. Alla terza giornata, gli azzurro-granata saranno di scena al "Levratto" di Zinola. Mentre la domenica precedente al big match dovranno vedersela con il Plodio in trasferta. Se le sfide lontano dalle mura amiche possono rappresentare delle insidie, non dovrebbero esserci problemi – almeno sulla carta – in occasione delle due gare casalinghe: domenica prossima con il Pallare e alla quarta giornata contro il Santa Cecilia, sebbene gli orange, come ormai loro uso, facciano sempre gironi di ritorno di alto profilo.

Insomma, quattro partite e un calendario sostanzialmente in equilibrio per arrivare al ritorno della sfida del 5 gennaio scorso vinta dal Mallare. Da quel momento in poi, vi saranno le restanti cinque gare per provare a consolidare quanto ottenuto o per tentare di recuperare.