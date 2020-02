Calcio. Vado, Tarabotto non salva nulla dopo il ko contro il Ligorna: "Errori e atteggiamento sbagliato, in questo momento non ci voleva una prestazione del genere"

Un'analisi schietta e sincera, che non lascia spazio a nessun tipo di alibi.

Mister Luca Tarabotto è ancora amareggiato dopo la sconfitta casalinga del suo Vado contro il Ligorna, vittorioso al "Chittolina" grazie alla rete di Mancini a pochi minuti dal termine: "Non hanno rubato assolutamente nulla - tiene subito a precisare il tecnico rossoblù - già nel primo tempo era stato bravo Illiante a salvare il risultato in un paio di occasioni, mentre da parte nostra è venuta fuori una prestazione dove resta molto difficile trovare qualcosa da salvare: abbiamo verticalizzato poco e la prima punta non è stata quasi mai servita, il tutto condito da un atteggiamento che non mi aspettavo dopo le precedenti partite contro Savona e Sanremese. Dispiace aver fatto una partita del genere in un momento della stagione molto importante, ma non resta che rimettersi subito a lavorare in vista del match contro il Fossano".

Il secondo ko consecutivo, dopo quello di dieci giorni da al "Bacigalupo", fà scivolare nuovamente Varela e compagni in penultima posizione, nonostante il distacco dalla salvezza diretta sia rimasto di cinque lunghezze: "Prima di guardare la classifica bisogna capire quanto sia importante scendere sempre in campo con la giusta cattiveria - aggiunge Tarabotto - solo in questo modo si possono compensare quelle lacune che, durante l'arco della partita, specie per una squadra che lotta per la salvezza, sappiamo comunque di avere".