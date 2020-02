Calcio, Bragno. Simone Giusio ritrova finalmente la via del gol: "Spero di essermi definitivamente sbloccato e di avere un lungo percorso con questo club"

Il Bragno non è riuscito a superare domenica scorsa il fanalino di coda Loanesi, ma in compenso i biancoverdi sono riusciti a trovare il primo gol stagionale di Simone Giusio.

L'attaccante classe 1990 è arrivato a dicembre dall'Ovadese Silvanese, con l'auspicio di poter realizzare un buon bottino di reti utile alla causa biancoverde.

Simone, finalmente il gol.

"E' stata un'annata fino ad oggi davvero poco prolifica, ma per fortuna domenica ho avuto modo finalmente di sbloccarmi. L'auspicio è che la rete sia la prima di una lunga serie, seppur ci sia il rammarico per non essere riusciti a portare a casa l'intera posta in palio. Abbiamo perso una buona occasione".

A quota trenta punti la salvezza sarebbe stata infatti in cassaforte, seppur manteniate un buon margine.

"Esatto, ma al contempo ci saremmo portati a soli due punti dal quinto posto. Speriamo di poterci già rifare da domenica prossima".

Com'è stato l'approccio con il Bragno? C'è la volontà da parte tua di poter allungare la tua permanenza anche nella prossima stagione?

"Ho trovato una società molto presente e uno spogliatoio di ragazzi davvero perbene. Per quanto concerne la mia conferma in biancoverde dipenderà solo dal sottoscritto: le conferme vanno infatti guadagnate sul campo, tramite le prestazioni e i risultati ottenuti".