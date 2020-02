Calcio. Dalla Fiorentina all'Albenga: Marco Vittiglio ritrova il gol sette anni dopo: "Lo stesso gusto e la stessa gioia di quella sera"

E' stato un post davvero emozionante quello scritto nelle scorse ore da Marco Vittiglio, ex difensore del Savona ora in forza al Rapallo Rivarolese.

Il gol del pareggio contro l'Albenga è infatti arrivato a distanza di sette anni dalla rete ralizzata in Serie A, con la maglia del Pescara, alla Fiorentina.

Questo gol ha davvero un significato immenso per me.

7anni... 7anni che non segnavo. 7anni da quella sera per me indimenticabile.

Un percorso totalmente diverso da quello che avevo progettato e che mi aspettavo. Tutt'altro. Sono certo che molti hanno pensato e pensano che io abbia avuto solo culo quella sera del 2013, del resto parlano i fatti: ora sono a giocare in Eccellenza.

È vero, hanno ragione. I fatti dicono questo. Ma dicono anche tanto altro. Non mi interessa difendermi o giustificare il mio percorso.

Dico solamente che guardando a tutto ciò è accaduto da quella sera, tutto mi ha permesso di diventare un po' più uomo, limitato, ma certo di essere voluto bene non per quello che faccio, ma perché ci sono.

E soprattutto tutto, ma proprio tutto, mi ha preparato ad esultare così, di nuovo davanti a mio padre,mia madre e la mia sorellina (l'unica delle tre sorelle che quella sera non c'era, stavolta mancavano le altre due) per un gol segnato 5 categorie più in basso, ma che per tutto ciò che è stata la mia vita fino ad ora non può che avere lo stesso gusto e suscitare la stessa gioia di quella sera.