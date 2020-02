Calcio, Loanesi. Passione e voglia di lottare, Nicolas Armango non vuole mollare: "Situazione complessa, ma squadra e società sono dalla stessa parte"

Indossare la fascia di capitano al braccio, a soli 23 anni non dev'essere facile per nessuno, ancor di più quando si è alla prima esperienza in un nuovo campionato.

Nicolas Armango, attaccante argentino classe 1996, però non vuole alzare bandiera bianca, insieme a tutta la Loanesi, per alimentare anche quella residua speranza di salvezza dopo il pareggio con il Bragno.

Nicolas, quanto è difficile analizzare questa stagione?

"Molto, sinceramente non mi era mai capitata una situazione del genere, nonostante abbia militato molte stagioni al sud, dove possono riscontrarsi altre problematiche. Sulla Loanesi però non ho nulla da dire, è una società che con me si è comportata con estrema serietà, i dirigenti ci appoggiano e c'è voglia di lottare: non posso fare il capitano che abbandona la nave seppur la situazione sia difficile, ancor di più con una squadra così giovane".

Quanto vi condiziona nel quotidiano non avere un campo?

"Tantissimo. Abbiamo passato mille vicessitudini, per poi arrivare a Pietra Ligure e Finale. Anche preparare una partita in queste condizioni diventa complicato. Dobbiamo solo rimanere uniti, ascoltare le indicazioni del mister e lottare insieme".

Le tue cinque reti però possono assumkere un peso specifico ancora più importante, non essendo una vera e propria prima punta.