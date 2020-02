Calcio, Vado. Crescita e classifica, il doppio sguardo di mister Monte: "Playoff? Stiamo già facendo bene, ma proviamoci!"

I risultati emersi nel corso del sabato pomeriggio ha imposto al Vado di scendere in campo con un solo risultato utile nel derby contro il Savona.

In caso di mancato successo le possibilità di competere per i playoff si sarebbero di fatto quasi azzerate, ma la squadra di Monte in un colpo solo ha portato a casa i tre punti e una vittoria sempre gradita per importanza e spirito campanilistico.

"Il fatto che il Savona abbia inserito in rosa tanti elementi aggregati alla Prima Squadra è per noi motivo di grande orgoglio.

"Era una partita difficile, ma grazie a un primo tempo di alto profilo - sottolinea Monte - siamo riuscita far nostra una partita per nulla scontata. Come ha raccontato il derby di Milano basta davvero un episodio per invertire il trend della gara, ma i ragazzi sono stati bravissimi a mantenere alta la concentrazione.

Cambiato il nostro modo di giocare? E' stato necessario dopo alcune modifiche arrivate in organico: abbiamo perso Castiglione e Casazza dopo il passaggio al Pietra e alla Prima Squadra del Vado; a quel punto era congeniale puntare su giocatori che avessero maturato già un'esperienza con il sottoscritto e così è stato fatto. Ora siamo forse meno attendisti e più propensi ad esaltare tecnica e velocità, anche per rispettare le caratteristiche dei nostri giocatori".

L'ultimo pensiero è per la classifica.

"Dobbiamo correre per mantenere il gap stretto con Chieri e Borgosesia, sperando altrimenti di porttare a meno di otto punti la distanza dal secondo posto. I playoff rappresenterebbero un premio importante per questi ragazzi, seppur essere al quinto posto, per distacco prima tra le liguri, rappresenta già un motivo di enorme soddisfazione".