Giudice Sportivo, Serie D: una giornata di stop per Castaldo, Gallo e Bregliano

Per consultare il comunicato completo CLICCA QUI

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





GARE DEL 9/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 REAL FORTE QUERCETA SRL

Per avere, per la intera durata del secondo tempo e in più occasioni, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale. (R A - R AA )

Euro 300,00 LUCCHESE 1905 ARL

Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni) nel settore loro riservato. ( R CdC )

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 3/2020

IOVINE MARCO (VADO)

Per essere entrato sul terreno di gioco e strattona per la maglia un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BIAGINI FABIO (REAL FORTE QUERCETA SRL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito con un pugno alla nuca un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTONI FEDERICO (REAL FORTE QUERCETA SRL)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COSENTINO MAURIZIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GALLO ANDREA (VADO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BUGLIO ANGELO (CASALE A.S.D.)

NASSANO MARCO (LAVAGNESE 1919)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

CASTALDO LUIGI (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CINTOI NICOLA (CASALE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUOCO STEFANO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

DI RENZO LUCA (CASALE A.S.D.)

POESIO CLAUDIO (CASALE A.S.D.)

DIALLO MOHAMED CHERIF (FEZZANESE)

EL HADJ KATIM GUEYE (LAVAGNESE 1919)

GALLOTTI MATTEO (LIGORNA 1922)

FAZZI FILIPPO (LUCCHESE 1905 ARL)

OSEI EVANS (VERBANIA)