Staffetta di bronzo per l’Amatori Nuoto Savona

Brillante risultato per l’Amatori Nuoto al Campionato Regionale Invernale Staffette, che si è svolto sabato 8 febbraio alla piscina Sciorba di Genova, con la partecipazione delle società Genova Nuoto My Sport, Rari Nantes Spezia, Lavagna 90, Andrea Doria, Aragno Rivarolesi, Rari Nantes Arenzano, Sportiva Sturla e Nuotatori Genovesi (in ordine di arrivo).

La staffetta 4x100 mista Juniores, composta da PUGLIARO Marco (dorso), COSTA Francesco (rana), PUGLIARO Lorenzo (farfalla) e MACCAGNO Lorenzo (stile libero), ha conquistato il terzo posto dopo un serrato confronto con i nuotatori di Lavagna 90. Nello stesso fine settimana, sempre alla piscina Sciorba, si è svolta la III Prova Qualificazioni Campionato in Vasca Corta.

Ottime le prestazioni di molti degli atleti Amatori, che hanno notevolmente migliorato i loro tempi. In particolare, COSTA Francesco è arrivato secondo nei 200 Rana Assoluti, ottenendo il tempo per la qualificazione ai Criteria Giovanili di Riccione, nonché terzo nei 400 Misti Assoluti, con PUGLIARO Marco quarto.

ZUNINO Rossella, invece, ha conseguito il secondo posto nei 100 Dorso Assoluti e il terzo nei 200 Dorso Assoluti. Ottimo risultato per l’Amatori Nuoto anche al Campionato Regionale Indoor di Nuoto di Fondo, svoltosi a Genova, Piscina Sciorba, il 2 febbraio scorso. PUGLIARO Marco ha raggiunto un ottimo quinto posto nella gara dei 5.000 metri Stile Libero Juniores, con il tempo di 59’32’’8.