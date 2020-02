New Volley Val Bormida: porte aperte per gli alunni della Scuola Munari di Dego

Lo scorso 7 febbraio, l’A.S.D. New Volley Val Bormida ospita il progetto promosso dalla Scuola dell’infanzia Bruno Munari di Dego “in viaggio con Dorothy alla scoperta delle associazioni del nostro paese”.

"I 50 bambini così, hanno modo di incontrare le varie associazioni presenti sul territorio, sportive e non solo. È un’ occasione per vivere personalmente come Dorothy, realtà differenti ed è un modo nuovo per avvicinarsi allo sport e al mondo che abbiamo intorno. Altrettanto importante per le associazioni come la nostra, per ripartire davvero dai più piccoli e per intendere lo sport non solo come una competizione".