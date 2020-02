Savona, dieci nuove telecamere al Palatrincee. Scaramuzza: "La zona è ora più controllata"

Installate dieci nuove telecamere di videosorveglianza al Palatrincee di via Trincee a Savona. Ad annunciarlo è l'assessore Maurizio Scaramuzza:

"Oggi gli operai hanno finito di montare le 10 telecamere di sorveglianza al Palatrincee in via Trincee a Savona - ha spiegato l'assessore savonese allo Sport - Queste monitorizzeranno le entrate del palazzetto e tre di loro sono puntate anche all'esterno: una sul campetto da basket, una sulla palestra di fronte e una sul campetto da calcio di via Trincee: la zona è ora più controllata e quindi un'altra zona della città più sicura".