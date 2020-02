Una mattinata di sport per i giovani studenti pietresi alla scoperta dell'Orienteering

Ieri mattina per la prima volta l'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure ha organizzato un'esercitazione di Orienteering urbano. Questo è tra gli sport più praticati nel mondo scolastico ed è riconosciuto ufficialmente dal MIUR.



Circa una sessantina di studenti della Scuola Secondaria di 1° grado "N. Martini" di Pietra Ligure si sono sfidati a Finalborgo su di un tracciato sviluppato dalla FITO (Federazione Italiana Sport Orientamento).



I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, hanno lavorato all'aperto su compiti multidisciplinari. Infatti alla base dell'Orienteering vi è la conoscenza del proprio territorio ed il rispetto per l'ambiente cosicchè, per svolgere il lavoro assegnato, si rende necessario l'utilizzo di elementi e informazioni di educazione motoria, artistica, tecnica, scientifica e geografica.



Pertanto questo sport diventa non solo un'occasione per sviluppare le proprie doti di orientamento, con ausilio o meno di carte, ma anche la dimostrazione di come le diverse discipline scolastiche possano essere utili nella vita di tutti i giorni per svolgere un compito di realtà.