Calcio, Albenga. Ripresi i lavori sotto la gestione Lepore, ecco le novità viste in campo contro il Rapallo Rivarolese

La "sua" Albenga sotto il profilo tattico ha mostrato non poche novità rispetto all'ultimo periodo della conduzione di Matteo Solari. Soprattutto si è rinunciato in partenza alla mediana a tre che, salvo rare occasioni, è stata la colonna portante dei bianconeri, prima con il 4-3-3 e poi con il 3-5-2 (ritrovato però negli scampoli finale di partita".

Brondi e Scalia sono stati prescelti come mediani, mentre Costantini è stato schierato come trequartista, affiancato da Di Salvatore e dalla novità Anselmo, alle spalle di Marquez.

Oltre alla formazione scesa in campo dal primo minuto si è rivisto Scalia nel ruolo di terzino destro a match in corso, affidato in seguito anche ad Olivieri dopo l'ingresso in campo dell'ex difensore della Cairese.