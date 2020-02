Calcio, Carpi. Arriva l'endorsement del presidente Bonacini: "Giancarlo Riolfo può fare una grande carriera"

La roboante vittoria per 5-1 nel derby emiliano contro la Reggiana ha posto l'ennesimo sigillo sull'ottima stagione che sta conducendo il Carpi .

Il campionato dei biancorossi sembrava condizionato dalla volontà di disimpegno palesata la scorsa estate dal presidente Bonacini , ma il tecnico andorese Giancarlo Riolfo , ex tra le altre di Savona e Sanremese , ha saputo plasmare una squadra capace di coniugare bel gioco e risultati.

Un trend di crescita che lo stesso Bonacini ha voluto rimarcare sia per la squadra che per l'allenatore:

"La società ha messo a disposizione una cifra considerevole per allestire la squadra - si legge sulle colonne della Gazzetta di Modena - ma i meriti sono del direttore generale che ha costruito il gruppo di giocatori e dell’allenatore che ha allenato questi ragazzi.

Dico, senza paura di essere smentito, che considerando i tre campionati di C che ho disputato, la squadra più forte è quella attuale. Ancora più competitiva del Carpi salito in B dopo Lecce. Con un allenatore di grande caratura, che può fare carriera. Gli racconto sempre dell’esonero di Sarri a Sorrento prima della partita contro di noi, lo faccio perché è importante credere in sé stessi".