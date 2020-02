Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria: sorteggiato il calendario delle semifinali, per la Vadese c'è la Bolzanetese

A seguito del sorteggio tenutosi in data 12 febbraio 202, alle ore 15.00 presso la sede del C.R. Liguria di Via Dino Col 4/4 in Genova, come da Comunicato Ufficiale n. 49/2 del 06.02.2020, è stato determinato l’ordine di svolgimento delle Semifinali di “Coppa Liguria di 2° Categoria” come di seguito indicato:

ANDATA

Girone S1: Vadese Calc. 2018 – Bolzanetese Virtus

Girone S2: Atletico Casarza – Vincente Girone 03

RITORNO

Vincente Girone 03 – Atletico Casarza

Bolzanetese Virtus – Vadese Calc. 2018

Date di svolgimento: 11 e 25 marzo 2020

Modalità Tecniche – Semifinali

Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.