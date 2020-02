Calciomercato, Savona: ricorso respinto per Obodo, il giocatore torna in biancoblu

E' stato respinto a inizio settimana il ricorso presentato da Kenneth Obodo per avere il via libera da parte del Tribunale Federale Nazionale (Ufficio Tesseramenti) per l'annunciato passaggio al Rieti.

Il giocatore quindi è rientrato al Savona, riprendendo gli allenamenti allo stadio Valerio Bacigalupo. Resta da capire se mister De Paola sfrutterà o meno Obodo all'interno del proprio scacchiere tattico, complice il rendimento poco efficace nel corso del girone di andata.

Da segnalare la presenza oggi pomeriggio presso l'impianto di Via Cadorna anche del direttore sportivo Christian Papa e di Carlo Sergi, proprietario al 25% delle azioni della Sana Sport & Management, controllante della maggioranza delle quote del sodalizio savonese.