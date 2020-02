Calcio. Stagione di difficoltà per la provincia di Savona, Eccellenza e Promozione guardano a ponente o sul genovesato

Il cedimento alla distanza di Albenga e Varazze (seppur i nerazzurri siano partiti con obiettivi più oculati) ha di fatto tagliato fuori le nostre squadre portacolori dalla lotta per il vertice, complice l'elevato numero di sorprese in negativo che hanno costellato i due gironi.

Chi in Eccellenza può concludere il campionato in piena serenità e la sola Cairese, mentre gli ingauni dovranno quantomeno chiudere al meglio una stagione che appare ormai, salvo miracoli, scivolata di mano con l'inizio dell'anno nuovo.

Pietra Ligure, Finale e Alassio Fc iniziano a lanciare segnali di forte risalita, quantomeno utili nella rincorsa salvezza.

In Promozione, tolto il Varazze, il quadro risulta ben poco differente. complice il ridimensionamento del Bragno e il campionato sotto le attese di Ceriale e Legino. Anche il Celle Ligure si sarebbe atteso una stagione più serena, così come la Veloce, seppur in ripresa.

Ingiudicabile,sotto il profilo puramente sportivo, la Loanesi.

Insomma, guardando all'ultima decade, raramente si è vista la provincia di Savona così estranea ai quartieri alti.