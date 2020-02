Giudice Sportivo, Eccellenza: dodici giocatori fermati per almeno un turno, due giornate a Fabio Sturaro

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 5/ 2/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 50,00

ALASSIO FOOTBALL CLUB

Per aver chiesto il tempo di attesa, causando il ritardato inizio della gara di 20'.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

AMMONIZIONE (III INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

DI LEO CRISTIAN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

PASTORINO DANIELE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

AMMONIZIONE (I INFR)

GERINI GIUSEPPE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB LIBERI)

GARE DEL 9/ 2/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FIANI MATTEO (IMPERIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

BRUZZONE ALESSANDRO (CAIRESE)

VERRINI ANTONIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

COSTA FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BAGNATO NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MARTELLI MATTEO (IMPERIA)

GAGGERO RICCARDO (PIETRA LIGURE 1956)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

DELNERO MANUELE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

METALLA ELVIS (ALBENGA 1928)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

PROVENZANO DENIS (ANGELO BAIARDO)

VITTORI YOURI (FINALE)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)

PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

SELVATICO STEFANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

ANSELMO ANDREA (ALBENGA 1928)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

INCERTI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

GATTULLI GIANLUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BUFFO MANUEL (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VARIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

COSTA FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

SANGUINETI FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

GERINI GIUSEPPE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

POLLERO MICHELANGELO (FINALE)

MANZI LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

OCCHIPINTI ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FOTI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

COCITO FRANCESCO (PIETRA LIGURE 1956)

DANIO ALESSANDRO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

CAVALLONE PIETRO (FINALE)

SZERDI SANTIAGO (FINALE)

CASTIGLIONE DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

ZUNINO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)

VITTIGLIO MARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BIANCATO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)