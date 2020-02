Trofeo Laigueglia: debutto italiano per la Work Service Dynatek Vega

Dopo le ottime prestazioni offerte alla Challenge Mallorca a fine gennaio, la Work Service Dynatek Vega si prepara a regalare spettacolo anche in territorio italiano: ad attendere i ragazzi dei presidenti Demetrio Iommi e Renato Marin, infatti, c'è il 57° Trofeo Laigueglia che domenica 16 febbraio, sulle strade della riviera Savonese, aprirà ufficialmente il calendario professionistico italiano.

A comporre la formazione bianco-rosso-blu che si schiererà ai nastri di partenza sulle strade liguri saranno sette atleti capitanati dal marchigiano di Porto S. Elpidio, Paolo Totò, già secondo sul traguardo del Trofeo Laigueglia nel 2018.“Dopo una buona preparazione invernale, Paolo Totò, al debutto a Palma di Maiorca ha centrato un quattordicesimo posto sul traguardo della prima delle quattro giornate di gara. Laigueglia è il nostro primo grande obiettivo stagionale, ci arriviamo senza fare proclami ma con la consapevolezza di essere nelle migliori condizioni per poterci giocare fino in fondo le nostre carte” ha anticipato il direttore sportivo Emilio Mistichelli che guiderà i ragazzi della Work Service Dynatek Vega dall’ammiraglia.

Al fianco di Paolo Totò a Laigueglia (Sv), con la casacca della Work Service Dynatek Vega ci saranno Federico Burchio, Raul Colombo, Dario Puccioni, Matteo Rotondi e Francesco Zandri a cui si aggiungerà lo scalatore lucano Antonio Santoro, già protagonisti alla Challenge Mallorca.“Il cammino che abbiamo intrapreso da diversi anni nel mondo delle due ruote, anche grazie al supporto degli amici dell'Us Fausto Coppi Gazzera Videa e della Vega Prefabbricati, ci ha portato a realizzare questa formazione continental con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutti quei ragazzini che con passione si avvicinano al mondo delle due ruote e per dare loro una opportunità di mettersi in luce tra i professionisti.

Prendere il via al Trofeo Laigueglia con una formazione competitiva e agguerrita è per noi un sogno che si realizza: sono certo che i nostri atleti sapranno regalare spettacolo e dare il meglio di sé per provare a portare a casa un risultato di grande prestigio” ha concluso il patron Massimo Levorato.

Domenica 16.02.2020 57° Trofeo Laigueglia - Laigueglia (Sv) - UCI 1.Pro

Atleti al via: Federico Burchio, Raul Colombo, Dario Puccioni, Matteo Rotondi, Paolo Totò, Antonio Santoro e Francesco Zandri