Trofeo Laigueglia: parte da Alassio la marcia di avvicinamento dell'Androni Giocattoli Sidermec

Stiamo parlando dell'Androni Giocattoli Sidermec la squadra professionistica che ha una lunga storia nel ciclismo di alto livello. "Siamo il team campione d'Italia da tre stagioni consecutive - spiegano - e anche quest'anno, così come è stato negli ultimi due, saremo al via del Giro d'Italia. 35 vittorie nel 2018, 32 lo scorso anno e quest'anno la stagione è iniziata piuttosto bene con cinque vittorie in Venezuela alla Vuelta al Tachira, una in Argentina alla Vuelta a San Juan e una in Malesia al Tour de Langkawi".