Ginnastica: i podi non mancano alla San Filippo Neri nella prova L1 ed L2 federale

Nel trio femminile secondo posto per Matilde Sappa, Carola Bona e Matilde Audigrivetta, mentre Aaron Mentil ed Elia Bruno hanno conquistato il primo gradino del podio come Coppia maschile.

"Siamo molto soddisfatte per i risultati ottenuti in gara - sottolineano le istruttrici Sandy Giunta e Annina Buse. La presidente ringrazia tutte le società intervenute, i genitori e le atlete, per la riuscita di questa garae per l organizzazione".