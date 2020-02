Calcio, Eccellenza. Domani c'è il derby, Pietra Ligure e Finale si aggrappano ai propri due timonieri

Poco più di 24 ore e una delle sfide più sentite del Ponente Ligure illuminerà la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza.

Calendario, almanacchi e classifica alla mano, raramente Pietra Ligure - Finale ha rivestito un ruolo così importante nel futuro dei due club, vittime entrambe di un campionato ben al di sotto delle aspettative.

Sulle motivazioni di una stagione così complicata si è scritto e parlato parecchio, ma con l'incubo playout sempre più tangibile in entrambi i quartier generali l'obiettivo primario è concludere la stagione con la salvezza in tasca e solo successivamente guardarsi indietro per comprendere i contorni di un annata tanto tribolata.

Quel che è certo è che le due società si sono aggrappate ai loro due tecnici, vere e proprie istituzioni sia al "De Vincenzi" che al "Borel": i risultati che Mario Pisano e Pietro Buttu hanno portato in bacheca (la prima storica promozione in Eccellenza per il Pietra Ligure e il ritorno in Serie D dopo 50 anni per il Finale) non sono stati dimenticati, oltre al profondo attaccamento ai rispettivi colori, tanto che dopo mesi in apnea entrambe le squadre stanno dando importanti segnali di riseveglio.

Dando un'occhiata alla graduatoria il pareggio potrebbe servire poco a entrambe, guardando anche allo scontro diretto tra Alassio Fc e Rapallo Rivarolese, ma chi eventualmente riuscirà a spuntarla potrà di nuovo sentirsi a tutti gli effetti in corsa per una salvezza diretta che, appena un mese fa, sembrava a dir poco improbabile.