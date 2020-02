Calcio. Vado, il presidente Tarabotto siederà in panchina contro il Fossano: "Bisogna invertire la rotta, sarà un'opportunità per seguire da vicino i ragazzi"

Voltare pagina ed evitare altre brutte prestazioni come quella di domenica scorsa contro il Ligorna. E' questo il diktat del presidente del Vado Franco Tarabotto alla vigilia della delicata trasferta contro il Fossano.

"Bisogna ripartire e dimenticare in fretta tutto quello che è successo nelle ultime due partite - mette in chiaro il numero uno della società rossoblù - non possiamo permetterci altri passi falsi in questo momento della stagione, la squadra spero abbia recepito il messaggio ed è pronta a scendere in campo con l'obiettivo di portare a casa un grande risultato".

Viste le squalifiche del tecnico Luca Tarabotto e del collaboratore Marco Iovine, il presidente, in vista del match di domani, seguirà il match dalla panchina: "Voglio vedere da vicino i ragazzi - sottolinea Tarabotto senza tanti giri di parole - il mister guiderà la squadra da fuori, ma l'intento è quello di far capire che tutta la società, dai dirigenti della prima squadra fino al settore giovanile, è assolutamente compatta per cercare di raggiungere l'obiettivo salvezza".

Assenti per squalifica Castaldo e Gallo, mentre il resto del gruppo sarà a completa disposizione dello staff rossoblù.