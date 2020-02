Rugby ligure: ecco il programma del terzo week end di febbraio

Indubbiamente ci sono partite che possono cambiare completamente le sorti di un club, e siamo convinti che almeno nel breve termine, il test di dopodomani in programma allo stadio Carlini fra il CUS Genova e l’Amatori Alghero, hanno questa caratteristica. E’ dura lotta per la permanenza in Serie A, e CUS Genova, Alghero e Centurioni Lumezzane sembrano fare corsa a tre per evitare la retrocessione, magari evitando anche i play out. Partita tutta da vedere, quindi, come la contesa di Biella dove il Recco cercherà di bissare l’affermazione ottenuta nel girone di andata, ottenendo l’ottavo risultato utile e consecutivo, compreso il pareggio interno con il CUS Torino. Ma per questa domenica non c’è solo la Serie A in quanto inizia anche la fase decisiva della C/1 con le due liguri dell’Amatori Genova e del Savona all’esordio casalingo con le sempre temibili CUS Pavia e Novara. Due confronti da seguire con molta attenzione e che potrebbero senza dubbio chiarire meglio le posizioni degli azulgrana e dei biancorossi. Avanti anche con la fase Passaggio in C/1 e con la Serie C/2, nonchè con i campionati giovanili.

(se non segnalato le partite si giocano di domenica)

SERIE A GIRONE 1 (III GG. RITORNO)

CUS Genova – Amatori Alghero (ore 14,30 Stadio Carlini/Genova Arb.Clara Munarini di Parma)

Biella – Tossini Recco (14,30 Stadio del Rugby arb. Rosella di Roma)

A.S.R. Milano – TK Group VII Torino

Accademia Ivan Francescato – I Centurioni Lumezzane

Itinera CUS Torino – Parabiago

CLASSIFICA GENERALE: Accademia e Biella punti 44, CUS Torino 41, Recco 37, Parabiago 26, Milano 25, CUS Genova 12, Alghero 11, I Centurioni 8.

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (I GG.ANDATA) ore 14,30

Amatori Genova – Fedrigari CUS Pavia (Comunale Sant’Olcese arb. Bettinelli)

Savona – Probiotical Amatori Novara (Campo Fontanassa/SV arb. Covati)

San Mauro – Rivoli

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (I GG. ANDATA) 14,30

Pro Recco/B – Stade Valdotaine (CarloAndrone/Recco arb. Kamili)

Cuneo Pedona – CUS Torino/B

Unione Riviera in pausa.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIR. 2 (III GG. RIT) 14,30

R.C. Spezia – Le Tre Rose Casale (Denis Pieroni/Spezia/Pieve arb. Costa)

Lions Tortona – ValTanaro (Comunale di Alluvioni Cambio’ arb. Platanìa)

Saluzzo – CUS PO (C. Sportivo Cavallermaggiore arb. Luzza)

CLASSIFICA: Spezia punti 30, Tortona 19, CUS PO 18, ValTanaro 15, Saluzzo 2, Le Tre Rose 0.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (III GIORNATA/RITORNO) 12,30

Kawasaki Robot Calvisano – Nordival Rovato

Tutto Cialde Lecco – CUS Torino

Unione Monferrato – A.S.R. Milano

CUS Milano – Como

IM Exchange Viadana – FTGI Embriaci (Zaffanella/Viadana arb. Bargnani)

CLASSIFICA: Calvisano punti 52, A.S.R. 46, Monferrato 45, Rovato 39, Lecco 30, CUS Milano 28, CUS Torino 21, Viadana 18, Embriaci 15, Como 4.

UNDER 18 INTERREGIONALE 2 DI AREA (V GIORNATA/ANDATA)

Amatori Genova – Ivrea (rinuncia IVREA)

Parabiago – Jr Brescia

Velate – Franciacorta

Ticinensis - Biella

CLASSIFICA: Parabiago punti 18, Biella 16, Jr Brescia 15, Velate 11, Franciacorta 8, Amatori Genova 7, Ticinensis 6, Ivrea - 2.

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE GIRONE 1 “TROFEO D’ALTORIO” (IV GIORNATA/ANDATA)12,30

Rivoli – FTGI Ligues1 (Campo Natta ARB. Smiraldi )

San Mauro – Amatori Novara

Teckikabel VII Torino – FTGI Embriaci/2 (Cascina Nuova/Settimo To. Arb. Simonotti)

CLASSIFICA: San Mauro punti 13, Rivoli e VII Torino 10, Ligues/1 9, Novara 2, Embriaci/2 - 3.

UNDER 18 TERRITORIALE II FASE GIRONE 2 “TROFEO FUSCO”(IV GG.ANDATA) 12,30

Union Riviera – Chieri (PinoValle/Imperia arb. Cassinelli)

Moncalieri – Collegno

FTGI Ligues/2 in sosta

CLASSIFICA: Collegno, Moncalieri e Ligues/2 punti 10, Union Riviera e Chieri 0.

UNDER 16 INTERREGIONALE DI AREA GIRONE 1/CONFERENCE (I GIORNATA)

CUS Genova - Nordival Rovato (dom. Ore 11,00 Carlini/GE arb. Balducci)

Amatori & Union Milano – A.S.R. Milano

VII Torino – Varese

Franciacorta – CUS Torino

CLASSIFICA: A.S.R. e CUS Torino punti 10, VII Torino 5, CUS Genova punti 0.

UNDER 16 INTERREGIONALE DI AREA GIRONE 2/CONFERENCE (I GIORNATA)

FTGI Ligues1 – Seregno (dom. Ore 11,00 CarloAndrone/Recco arb. Chiara Perata)

Biella – Lecco

Como – Rho

Calvisano – CUS Milano

CLASSIFICA: CUS Milano punti 10, Ligues 8, Rho e Biella punti 0.

UNDER 16 II FASE GIRONE 1 “TROFEO SPAGNOLI” (III GIORNATA/ANDATA)

Amatori Genova – CUS PO (domenica ore 11,00 Comunale Sant’Olcese arb. Shulgina )

Collegno – San Mauro

Unione Monferrato - Ivrea

CLASSIFICA: Ivrea punti 10, Amatori Genova 6, Unione Monferrato e Collegno 5, San Mauro 4, CUS PO punti 1.

UNDER 16 II FASE GIRONE 2 “TROFEO ODDONE” (III GIORNATA/ANDATA)

FTGI Ligues/2 – Province dell’Ovest (domenica 11,00 Fontanassa/Savona arb.Grondona )

FTGI Marengo – Moncalieri (sabato 16,30 Comunale Pasturana arb. Fasciolo)

Volvera – Union Riviera (sabato 16,30 Volvera arb. Giovinazzo)

CLASSIFICA: Ligues/2 punti 10,Moncalieri 9, Province dell’Ovest ed Union Riviera 5, Volvera 1, Marengo punti 0.

UNDER 14 REGIONALE (XV GIORNATA) Sabato ore 15,30

Pro Recco – Province dell’Ovest/1 (Carlo Androne/Recco arb. Rossi)

SanRemo – Province dell’Ovest/2 (Comunale Pian di Poma/Sanremo arb. Scopelliti)

RAGGRUPPAMENTO UNDER 12

Sabato 14,30 campo MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Malaspina

RAGGRUPPAMENTO UNDER U10 – 8 - 6.

Sabato 14,30 PinoValle/Imperia

ATTIVITA’ FEMMINILE UNDER 14 e U 16.

Sabato 15,30 Campo Albonico di Grugliasco/Torino.

(IN FOTO: FRANCESCO IMPERIALE capitano CUS Genova)