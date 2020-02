Calcio, Alassio FC. Vespe irresistibili anche grazie a un Carro nel motore: "Sono sempre lo stesso giocatore di qualche mese fa, qui per vincere la sfida salvezza"

"Sono sempre stato il medesimo giocatore, personalmente non è cambiato nulla, poi è normale che in un nuovo contesto ci si possa trovare meglio. Sono felice per il fatto che mi abbia cercato l'Alassio e voglio ricambiare la fiducia che mi è stata data dalla società vincendo la sfida che siamo prefissati".

"Prima non c'ero ed è difficile farsi un'idea dall'esterno. Da quando sono arrivato però posso dire di far parte di una squadra che lotta, sta trovando un'idea di gioca e prova ogni domenica di portare punti a casa. Si lavora tanto e bene, poi è normale che i risultati trasmettano nuova fiducia".

"Scenderemo in campo con la voglia di far bene, anche perchè la pressione sarà tutta sui nostri avversari. Sarà una gara difficile ma non ci sentiamo battuti in partenza, fare punti anche al Ciccione sarà il nostro obiettivo".