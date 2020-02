Calcio. Eccellenza: l'Albenga ritrova la vittoria, Ospedaletti battuto 6-2

ALBENGA - OSPEDALETTI 6-2 - 13' Marquez, 33' Molinari; 42' Aretuso; 45' Scalia, 17'st e 45'st+4 Di Salvatore; 41'st Brondi (autorete)

45'st+4 DI SALVATORE, 6-2 ALBENGA: doppietta per il numero 7 ingauno e punto esclamativo sul match. Arriva il fischio finale: Albenga-Ospedaletti 6-2.

45'st Ruffo cerca la gloria personale, tiro debole e centrale: Ventrice blocca senza particolari problemi. Quattro minuti di recupero prima del fischio finale.

41'st AUTORETE DI BRONDI 5-2: sfortunata deviazione del numero 14 dell'Albenga, che involontariamente beffa il proprio portiere sugli sviluppi di un cross dal fronte sinistro dell'attacco orange.

34'st Ultima sostituzione per l'Ospedaletti: c'è Cassini per Aretuso.

32'st COSTANTINI, 5-1 ALBENGA. Il numero 10 ingauno lanciato a rete non sbaglia, la squadra di Lepore dilaga negli spazi lasciati dagli avversari.

28'st Novità di formazione anche per l'Ospedaletti: dentro Burdisso al posto di Allaria.

26'st Ultima sostituzione per mister Lepore: esce Olivieri, entra Barchi.

23'st Ancora un cambio per l'Albenga: finisce la partita di Marquez, al suo posto ecco Ruffo.

22'st Marquez vicino alla doppietta personale, Ventrice (con la collaborazione di un compagno) si oppone con bravura.

17'st DI SALVATORE, 4-1 ALBENGA! Il numero 7 ingauno cala il poker con un preciso diagonale che supera Ventrice.

14'st Buona chance per l'Ospedaletti, ma Fici spedisce alto il pallone del possibile 3-2. Ancora una sostituzione per l'Albenga: fuori Dorno, dentro Zola.

11'st Doppia mossa per il tecnico ospite Caverzan: Facente e Galiera per Foti e Alaska. L'Albenga manda invece dentro Figone per Castagna.

8'st Ammonito Schillaci, numero 15 ospite, per un fallo ai danni di Costantini. Cambio nell'Albenga: fuori Scalia, dentro Brondi.

2'st Aretuso prova subito a rendersi pericoloso, Gargiulo devia il tiro del numero 8 ospite in corner.

1'st Riprende il gioco ad Albenga, nessuna novità di formazione nei due schieramenti.

45'+1 Termina qui la prima frazione: Albenga - Ospedaletti 3-1 all'intervallo. Prima della pausa ammonito Negro, numero 6 ospite.

45' SCALIA, 3-1 ALBENGA! La squadra di casa trova nuovamente il doppio vantaggio grazie al suo capitano che prima viene fermato da Ventrice ma sulla ribattuta è bravo di testa a mettere il pallone nel sacco. Un minuto di recupero.

42' ARETUSO, 2-1! L'Ospedaletti riapre la contesa grazie alla rete firmata dal suo numero 8 bravo a incunearsi nelle maglie della difesa di casa e a superare Patrone in uscita.

41' Giallo anche per Foti: è il primo ammonito nelle fila dell'Ospedaletti.

33' MOLINARI, 2-0 ALBENGA! Il numero 2 ingauno su azione d'angolo trova la rete anticipando sul primo palo la difesa ospite. Cambio negli ospiti: fuori Cambiaso, dentro Schillaci.

30' Ammonito Molinari, punizione da posizione favorevole per l'Ospedaletti.

26' Scalia al tiro da buona posizione, il capitano ingauno colpisce male e il pallone finisce ampiamente sul fondo.

25' Scalia è il primo ammonito del match.

23' Combinazione Marquez-Castagna, l'ex attaccante di Imperia e Pietra non trova il bersaglio. Ostacolato da dietro, Castagna chiede un penalty: l'arbitro dice che si può proseguire.

20' Incornata di Espinal sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, pallone lontano dai pali di Patrone.

17' Di Salvatore tenta la conclusione a giro, nessun problema per Ventrice: la sfera si spegne a lato.

16' Traversa di Costantini direttamente da calcio piazzato, dal limite dell'area il numero 10 ingauno sfiora il raddoppio. Poco dopo ci prova Anselmo dalla distanza, pallone sul fondo.

13' MARQUEZ, 1-0 ALBENGA! L'attaccante argentino deposita in rete un assist al bacio di Anselmo e porta in vantaggio i padroni di casa.

6' Albenga in gol con Costantini, ma il direttore di gara vanifica tutto per una posizione di offside di Marquez.

4' Dopo un corner insidioso battuto da Costantini e non sfruttato dagli avanti locali, l'Ospedaletti ci prova con Alasia: conclusione ampiamente a lato della porta difesa da Patrone.

1' Iniziata la sfida del "Riva": padroni di casa con i classici colori bianconeri, ospiti in tenuta completamente arancione.