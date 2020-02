Calcio, Eccellenza. Il derby Pietra-Finale illumina la 21esima giornata (LIVE)

PIETRA LIGURE - FINALE 1-2 (15' rig. Baracco - 18' De Bendetti, 35'Odasso)

16' grande discesa di Rovere sulla sinistra, l'esterno scuola Savona entra in area e conclude sul primo palo, Vernice si salva d'istinto.

14' rapido ribaltamento di fronte, cross dalla sinistra, spizzicata di Vittori per Pollero che colpisce di testa ma senza problemi per Berruti.

13' ennesimo corner conquistato dal Pietra, Zunino dal limite dell'area calcia in porta ma Vernice para a terra.

11' azione manovrata per il Finale, cross a mezza altezza di Cavallone per Vittori sul primo palo, deviazione debole che Berruti guarda uscire.

7' anche per gli ospiti un ammonito, è Buonocore che ferma la ripartenza di Rovere tenendolo per la maglia.

5' cambia anche il Finale: Pollero al posto di Gerundo.

4' prima sostituzione per i padroni di casa: fuori Scarrone, dentro Galleano. Il difensore si presenta subito con un colpo a Vittori e viene ammonito.

1' nessun cambio per i due tecnici nel corso dell'intervallo, si riparte col Pietra subito nell'area finalese che conquista un corner, senza esito.

SECONDO TEMPO

47' contrasto dubbio in area finalese ai danni tra Zunino e Szerdi, protesta la tribuna ma per l'arbitro non c'è nulla. Si va così al riposo con il Finale avanti col risultato di 2-1.

45' si alza la pressione dei padroni di casa, alla fine ne esce fuori una conclusione alta di Danio. Segnalati 2' di recupero.

41' Zunino ferma la ripartenza finalese con un fallo. E' il secondo ammonito nelle fila del Pietra dopo Castiglione.

39' sempre pericoloso sui calci piazzati il Pietra: Vernice esce coi pugni a liberare l'area dal colpo di Baracco, sulla ribattuta lesto Rovere che però sbaglia la misura. Palla alta.

35' RIBALTONE FINALE! Azione insistita nell'area pietrese con Faedo e Vittori che non riescono ad avere la meglio nei contrasti aerei sui difensori avversari. Alla fine sbuca in area Odasso che col mancino trafigge Berruti.

33' sfiora il palo alla sinistra di Vernice Rovere che rientra sul destro e lascia partire una conclusione potente e pericolosa ma non abbastanza precisa.

25' partita che scende di ritmo in questi minuti, negli ultimi minuti una situazione dubbia per parte nelle aree avversarie, ma per il signor Muccignato non ci sono in nessun caso gli estremi per la massima punizione.

18' PAREGGIO DEL FINALE! Calcio di punizione laterale sulla destra, in area spunta De Benedetti che deve solo spingere la palla in rete

15' PIETRA IN VANTAGGIO! Freddo dal dischetto capitan Baracco che spiazza Vernice. Massima punizione concessa per un tocco di mano di Gerundo.

13' ancora Finale, stavolta Vittori cerca il pallonetto ma non ha effetto.

12' cerca l'azione personale Ferrara che alla fine scarica il tiro da lontano. Anche questa conclusione bloccata da Berruti.

9' punizione defilata affidata al mancino di Baracco per il Pietra, palla verso la porta che Zunino gira in porta di testa. Blocca Vernice.

5' prova a sfuggire ai difensori finalesi Zunino che poi calcia da posizione molto distante e defilata. Para Vernice.

1' subito aggressivi i giallorossi ospiti con due conclusioni dal limite di Gerundo, fuori, e Faedo, con parata di Berruti.

1' Tutto pronto per il direttore di gara veneto, si comincia!

PRIMO TEMPO

Calendario, almanacchi e classifica alla mano, raramente Pietra - Finale ha rivestito un ruolo così importante nel futuro dei due club, come quello che avrà la sfida di questo pomeriggio.

Buongiorno a tutti i lettori di SV Sport dallo stadio comunale "G. De Vincenzi" di Pietra Ligure, palcoscenico tra pochi minuti del derby savonese della riviera di Ponente.

Obbiettivo di entrambe sono i tre punti, per continuare la striscia positiva di risultati nelle ultime due giornate e per provare a tirare fuori la testa dalla zona play-out.

Tutti disponibili in casa giallorossa esclusi i lungodegenti Viganò, Maiano e Finocchio, squalificato invece uno dei grandi ex finalesi, Gaggero, mentre saranno presenti a disposizione di mister Pisano sia Scarrone che Genta.

PIETRA (4-3-3): Berruti; Danio, Scarrone, Praino, Esposito; Castiglione, Baracco, Genta; En Nejmy, Zunino, Rovere.

A disposizione: Alberico; Angirillo, Galleano, Cocito, D'Arcangelo, Bianco, Castello, Canu, Basso.

Allenatore: M. Pisano

FINALE (3-4-3): Vernice; Pare, De Benedetti, Szerdi; P. Cavallone, Buonocore, Odasso, Gerundo; Faedo, Vittori, Ferrara.

A disposizione: Porta; Pollero, Galli, Pastorino, Godena, Intili, Molina, G. Cavallone, Rocca.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Muccignato di Pordenone