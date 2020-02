Calcio. La Baia Alassio torna a vincere dopo due mesi. Il ds Panuccio: "Giusto essere ambiziosi, ma questo campionato non permette di guardare troppo in là"

Era ancora il 2019 quando la Baia Alassio ha avuto l'opportunità di poter festeggiare l'ultima vittoria in campionato.

Così, due mesi dopo le vesp,e si ritrovano in una sorta di limbo di metà classifica, seppur il gap sulla zona playoff sia comunque rassicurante anche grazie ai tre punti conquistati oggi pomeriggio ad Andora.

Il ds Marcello Panuccio rilancia le ambizioni playoff, seppur la complessità del torneo imponga grande attenzione ad ogni partita domenicale.

"Era una partita fondamentale quella di oggi, per l'aspetto emotivo della squadra ma anche più pragmaticamente per la classifica. I tre punti di oggi ci rilanciano per obiettivi importanti, anche se questo torneo si sta confermando davvero di buon profilo. Ragionare di gara in gara è imperativo, non tanto per giocare a carte coperte, quanto proprio per le difficoltà che ogni partita può nascondere.

Da parte nostra vogliamo migliorare il piazzamento della scorsa stagione guardando ai playoff, ma serve davvero molta cautela.

I gol di Di Mari e Colli? Rappresentano al meglio la filosofia di questa società, con giocatori giovani di prospettiva ed elementi esperti pronti a farli crescere. Oggi nel corso della gara sono scesi in campo due elementi classe 1999 e tre ragazzi appartenenti alla leva 2002, a testimonianza del percorso che vogliamo intraprendere".