Calcio, Prima Categoria. Un tempo a testa tra Altarese e Olimpia Carcarese: al "Fornaciari" finisce 2 a 2

ALTARESE 2 (25' FERROTTI, 58' MORESCO) - OLIMPIA CARCARESE 2 (4', 15' ZIZZINI)

48' Molinari lascia il posto a Travagli

45' Molinari per Ferrotti, tiro non irresitibile e centrale

44' Ferrotti prova a incunearsi in area e a risolvere la partita ma finisce per sbattere contro il fitto muro di maglie azzurre

40' La Carcarese prova di più a monovrare ma in generale il finale di gare risulta avaro di emozioni

34' Fase molto pasticciata della gara. Doppio cambio. Siri per Manti nell'Olimpia. Fuori Di Roccia e dentro Fofana nell'Altarese

27' L'Olimpia Carcarese in questa fase staziona nella metà campo avversaria, l'Altarese non riesce a produrre contropiedi pericolosi al momento. Mazza per Vassallo nell'Olimpia Carcarese

25' Calcio d'angolo battuto basso da Caruso che attraversa tutto lo specchio della porta per poi finire fuori. Pansera lascia il posto a Rossi

22' Conclusione a metà tra un tiro e un cross di Canaparo che si spegne nei pressi del palo, ma Briano è sembrato aver la situazione sotto controllo

21' Giallo per Pansera per uno scontro con Cervetto. Partita che sembra potersi sbloccare solo a seguito di un episodio

16' Ammonito anche Vassallo, duro su Brahi. Ammonito anche Molinari

15' Ezeukwu ammonito per un intervento su Ferrotti

13' PAREGGIA L'ALTARESE! Corner di Piccardi (contestato dagli avversari) che pesca il difensore - goleador Moresco, la cui zuccata porta il punteggio in parità

12' Caruso prende il posto di De Alberti. Secondo cambio per l'Olimpia Carcarese

11' Zuccata di Manti, centrale

8' Inserimento di Piccardi che viene premiato da Molinari. Il dieci giallorosso entra in collisione con Ezeukwu e reclama un rigore. L'arbitro è però di un altro avviso

3' Canaparo ci prova da fuori ma il tiro è troppo centrale ed è facile preda di Briano

1' Nella Carcarese, Ezeukwu prende il posto di Di Natale e va a posizionarsi al centro della difesa insieme a Marini

Secondo tempo

45' Si conclude la prima frazione di gioco. Gara non spettaccolare, ma maschia e aperta a tutti i risultati. Bella cornice di pubblico

43' Conclusione energica ma troppo alta di Piccardi

39' Azione confusa in area della Carcarese. Pansera colpisce di testa e la palla finisce sulla traversa. L'arbitro però ferma tutto ravvisando una posizione di fuorigioco

34' Ci prova da fuori Piccardi ma Allario controlla senza problemi in presa bassa

32' Intervento duro su Zizzini, che rimane a terra per qualche minuto. Il direttore di gara sembra intenzionato a controllare la partita senza - almeno in questo momento - fare troppo ricorso ai cartellini

25' ACCORCIA L'ALTARESE. Lancio perfetto di Marsio a cercare Ferrotti. La retroguardia carcarese, rea di troppa passività in questo frangente, lascia controllare il bomber savonese che come di consueto fredda il portiere facendo sembrare tutto facile

25' Fase di gara abbastanza equilibrata, così come il resto dei minuti. L'Olimpia Carcarese, con il terzetto formato da Canaparo, De Alberti e Zizzini schierato dietro a Manti, tiene bene il campo e sembra in grado di conservare il doppio vantaggio, maturato grazie a due belle giocate singole più cje a seguito di una manovra corale ben orchestrata

16' Ci prova Brahi, ma il diagonale da fuori area si spegne a lato senza impensierire l'estremo difensore ospite

15' ANCORA ZIZZINI! Punizione magistrale di Zizzini che lascia di sasso Briano

12' Corner ben battuto dall'Altarese. La bella girata di Pansera costringe Allario agli straordinari: respinta e secondo intervento in presa risolutoria

8' Risposta dell'Altarese, con Lai che mette un bel pallone in mezzo sul quale Pansera manca il tap in per un soffio. L'Altarese si è presentata con una disposizione offensiva. Pansera gioca vicino a Ferrotti e sugli esterni agiscono due giocatori d'attacco come Brahi e Molinari

4' CARCARESE IN VANTAGGIO! Bel lavoro di Canaparo sull'out di destra. Il cross del numero 9 pesca in area Zizzini, che corona l'inserimento con un colpo di testa che non lascia scampo a Briano

2' Azione personale di Brahi sulla sinistra che si accentra in area e calcia. Murato dalla difesa

1' Calcio d'inizio affidato agli ospiti, in divisa blu con inserti azzurri e calzettoni bianchi. Altarese in classica divisa giallorossa

Un minuto di silenzio per il direttore di gara scomparso tragicamente nei giorni scorsi

Primo tempo

Altarese: 1 Briano, 2 Pellicciotta, 3 Lai, 4 Di Roccia, 5 Moresco, 6 Marsio, 7 Molinari, 8 Piccardi, 9 Ferrotti, 10 Brahi, 11 Pansera.

A disposizione: 12 Novello, 13 Rodino, 14 Lupi, 15 Fofana, 16 Penco, 16 Rossi, 17 Travagli, 18 Fofana

Allenatore: Frumento

Olimpia Carcarese: 1 Allario, 2 Di Natale, 3 Marenco, 4 Marini, 5 Spozio, 6 Vassallo, 7 De Alberti, 8 Cervetto, 9 Canaparo, 10 Zizzini, 11 Manti.

A disposizione: 12 Celestini, 13 Caruso, 14 Mazza, 15 Ezeukwu, 16 Bagnasco, 17 Volga, 18 Siri, 19 Vero, 20 Concas.

Allenatore: Chiarlone

Arbitro: Rodrigo di Genova

L'Olimpia Carcarese dell'esordiente Loris Chiarlone in casa dell'Altarese del navigato Ermanno Frumento. Un derby valligiano che mette in palio un posto ai play off, con due squadre separate da soltanto un punto. Sono venticinque quelli raccolti dall'Altarese, che vorrà dare continuità a un filotto lungo nove partite, vinte le prime quattro e pareggiate le ultime cinque. L'Olimpia Carcarese non ne viene da un momento particolarmente positivo, con un solo punto conquistato nelle ultime tre gare.