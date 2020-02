Calcio. Savona-Lucchese, novanta minuti per riassaporare un clima da categoria superiore: alle 15.00 l'attesa sfida tra striscioni e rossoneri

"Veniamo da una serie di risultati importanti, i ragazzi hanno lavorato bene tutta la settimana e anche contro la Lucchese scenderemo in campo per portare a casa l'intera posta in palio".

Mister Luciano De Paola ha le idee molto chiare a poche ore dall'attesissima sfida tra Savona e Lucchese, match di cartello della settima giornata di ritorno del campionato di Serie D. Una sfida storica tra due piazze che possono vantare una tradizione e un blasone ben più significativi rispetto a tante altre squadre che compongono il girone A: "Troveremo di fronte un avversario che punta alla Serie C - sottolinea il tecnico biancoblù - ma da parte nostra c'è grande voglia di finire al meglio la stagione, con la speranza di vedere allo stadio tante persone che incitino questi grandissimi ragazzi che continuano ad onorare la maglia del Savona".

Una partita da tripla per gli amanti di quote e schedine, nonostante la formazione toscana possa vantare una rosa più ampia ed esperta rispetto al giovanissimo scacchiere biancoblù: "Guai a sottovalutare l'impegno - le parole dell'allenatore toscano Monaco rilasciate a "Lucca in diretta" - ho già avvertito i miei ragazzi, il Savona è una squadra in forma, lo dimostrano le vittorie con la Caronnese e il Vado. Ha problemi societari, è vero, ma in queste situazioni i giocatori tirano fuori il meglio di sé".

Attesi oltre duecento tifosi dalla Toscana per sostenere Iadaresta e compagni, al momento secondi in classifica a -1 dal Prato capolista. In casa Savona da segnalare le assenze di Lazzaretti e Padovan per infortunio, mentre partirà ancora dalla panchina il giovane terzino Pertica, con Venneri, Tissone, Ghinassi e Dinane a comporre il reparto difensivo.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, webcronaca diretta su Svsport.it