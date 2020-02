Calcio, Seconda Categoria B: tutti in campo alle 15:00. Insidia Priamar per il Mallare, la Vadese riceve il Pallare

Il testa a testa tra Mallare e Vadese si sta trasformando in una vera e propria gara di resistenza, sia tecnica che mentale, con soli due punti a dividere le contendenti.

Per la Vadese impegno con il Pallare , a secco di successi dallo scorso 22 dicembre, quando superò in trasferta (2-0) il Sassello.

A tifare Mallare ci saranno anche Dego e Plodio per guadagnare posizioni utili in ottica playoff, con la squadra di Bagnasco in trasferta a Calizzano, mentre il team di Roso ospiterà il Santa Cecilia.