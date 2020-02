Calcio. Serie D, la webcronaca diretta del big match tra Savona e Lucchese

SAVONA - LUCCHESE 0-0

31' in campo Bitep al posto di Remorini (già ammonito e a rischio espulsione pochi minuti fa), primo cambio operato dal tecnico toscano Monaco

30' angolo a favore della Lucchese, colpo di testa di Iadaresta controllato da Vettorel

26' altro brutto fallo di Remorini ai danni di Venneri, ma l'arbitro non estrae il secondo giallo all'indirizzo dell'esterno toscano, tra le veementi proteste del pubblico di casa

25' azione personale di Stronati sulla corsia mancina, traversone sul secondo palo che Amendola non riesce a sfruttare al meglio

23' clamorosa occasione sciupata dal Savona: lancio lungo di Albani a cercare la sponda di Siani, sfera dritta sui piedi di Venneri che, dal limite dell'area piccola, calcia di prima intenzione mancando il bersaglio per questione di centimetri

22' striscioni sempre determinati e pronti a lottare su ogni pallone, più sorniona la Lucchese in questa prima metà di frazione, ma occhio alle individualità a disposizione del tecnico rossonero Monaco

16' presenti in tribuna il ds biancoblù Christian Papa e il commercialista Carlo Sergi

15' pallone forte e teso al limite dell'area piccola, colpisce di testa Siani che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta

14' altro calcio piazzato conquistato dal Savona all'altezza della bandierina, sempre Disabato pronto a recapitare la sfera nel cuore dei sedici metri

10' è Venneri che prova a concludere al volo dal limite dopo la corta respinta della difesa toscana, Coletta controlla in due tempi e fa ripartire subito l'azione

9' slalom in area di Giovannini, che ritarda il traversone basso pur guadagnado un tiro dalla bandierina, il primo del match a favore degli striscioni

7' De Paola non rinuncia al suo 4-3-3 con Giovannini, Siani e Stronati in attacco, mentre i rossoneri schierano il solo Iadaresta come punto di riferimento avanzato

6' pallone in area del centrocampista ex Pro Patria, allontana senza affanni la retroguardia ospite

5' ammonito Remorini, Lucchese aggressiva in queste primissime battute di gara. Punizione dalla trequarti a favore del Savona, sul pallone Disabato e Dinane

2' rimane subito a terra Stronati dopo un duro contrasto di gioco, ma il numero undici biancoblù sembra in grado di proseguire

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Venneri, Tissone, Ghinassi, Dinane; Amendola, Albani, Disabato; Giovannini, Siani, Stronati. A disposizione: Guadagnin, Brignone, David, Balla, Fossati, Gibilaro, Rovido, Pertica, Kacellari. Allenatore: De Paola

LUCCHESE (4-2-3-1): Coletta, Bartolomei, Soldati, Cruciani, Papini, Benassi, Nannelli, Meucci, Iadaresta, Vignali, Remorini. A disposizione: Luglio, Lici, Matteoni, Nolè, Lionetti, Panati, Fazzi, Gueye, Bitep. Allenatore: Monaco