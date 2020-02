Calcio. Vado, a Fossano inizia la volata decisiva verso la salvezza: rossoblù senza Castaldo e Gallo, piemontesi a caccia di punti per consolidare il centro classifica

La sconfitta casalinga contro il Ligorna ha rappresentato il peggior momento vissuto nel girone di ritorno dal Vado di mister Luca Tarabotto, rimasto comunque a cinque lunghezze di distanza dalla salvezza diretta.

Ma la prestazione contro i genovesi non è stata gradita da staff e vertici societari rossoblù, come sottolineato alla vigilia dal presidente Franco Tarabotto: "Dobbiamo subito cambiare marcia dopo la brutta prova di domenica scorsa, la salvezza resta un obiettivo alla portata di questa squadra e faremo di tutto per poterlo raggiungere".

Il numero uno rossoblù, in occasione della sfida in programma alle ore 14.30 allo stadio "Pochissimo", stadio già espugnato da Piacentini e compagni a inizio stagione nel turno preliminare di Coppa Italia, seguirà da vicino i suoi ragazzi, accomodandosi in panchina al posto degli squalificati Luca Tarabotto e Marco Iovine, proprio per cercare di stimolare ulteriormente una squadra che, dati alla mano, non è mai riuscita a trovare una certa continuità soprattutto in termini di risultati.

Contro la formazione piemontese di Fabrizio Viassi, protagonista di una stagione fin qui molto positiva, il Vado dovrà fare a meno degli squalificati Gallo e Castaldo: possibile quindi una chance dal primo minuto per Redaelli e Piacentini, con il primo al centro della difesa insieme e Guarco e l'ex Savona e Albissola in attacco con Bruschi e Varela.

Livescore del match e di tutta la 24^ giornata di Serie D a partire dalle 14.30 sulle pagine del nostro quotidiano.