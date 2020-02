Pallanuoto: bis interno per la Rari Nantes Savona, superata 12- 9 la Canottieri Napoli

Uscito per limite di falli Baldi (N) a 7'10 del terzo tempo. Superiorità numeriche: RN Savona 4/8 + 3 rig.; CC Napoli 4/9 +2 rig.. Nel terzo tempo Patchaliev fallisce un tiro di rigore (parato). Nella CC Napoli Vassallo portiere titolare. Nel terzo tempo Altomare (N) sostituisce in porta Vassallo (N) perché espulso per gioco scorretto nel terzo tempo. Prima dell'incontro è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del dirigente della RN Savona Mario Berruti. Partita iniziata con venti minuti di ritardo. Spettatori 150 circa.