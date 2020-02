I migliori modelli di auto FIAT

La Fiat è ben nota per le sue piccole ed economiche città, ma fornisce anche di tutto, da un'auto sportiva a due posti a un pick-up. Lo stile italiano caratteristico e le basse spese di gestione sono essenziali per l'ideologia della Fiat.

Fiat Panda

La Fiat Panda è una city car e un camion puro, economico, senza fronzoli, semplice da guidare e anche da parcheggiare. È robusto all'esterno, ma quella forma quadrata significa che ha molto spazio all'interno. Le versioni entry-level sono leggere sulle funzioni, ma le cose migliorano man mano che si sale attraverso la varietà, con Bluetooth e anche la navigazione riposata. Piccoli motori a gas e anche diesel forniscono clima economico a gas solido e c'è anche una variazione a quattro ruote motrici, cosa rara in questa classe.

Fiat 500

La Fiat 500 è un'auto da città popolare basata sul layout di una tradizionale degli anni '50, ma con molto più spazio e anche innovazione aggiornata e funzioni di sicurezza. Allo stesso modo, utilizza centinaia di alternative di personalizzazione per gli acquirenti, dai colori contrastanti per la carrozzeria, nonché per il rivestimento di diversi cerchi in lega e decalcomanie. Una piccola dimensione rende la 500 molto facile da guidare in città e i suoi piccoli motori sono facili da trasportare. C'è anche la Fiat 500C con una copertura del tetto in tessuto a scomparsa.

Fiat Qubo

La Fiat Qubo è una monovolume pratica con una linea del tetto alta, che offre moltissime aree per i viaggiatori e le loro cose personali. Il Qubo ha iniziato la sua vita come un furgone, il che descrive che è semplice ma vuoto all'interno, ma il fatto che sia anche piuttosto divertente da guidare potrebbe essere più uno shock. Piccoli motori assicurano che il clima economico del gas sia tenuto sotto controllo. Tuttavia, allo stesso modo non andrai da nessuna parte molto rapidamente.

Fiat Tipo

La Fiat Tipo è un'autovettura a tre oa cinque porte di famiglia destinata esattamente ai conducenti con un occhio sul design e un altro sul valore. Prontamente disponibile come berlina a cinque porte o una proprietà, il Tipo offre molta area e strumenti ha offerto il suo costo e ha un layout abbastanza pulito. Il rovescio della medaglia, c'è poco qui per deliziare gli appassionati automobilisti, così come alcuni degli interni, sembra davvero un po 'abbordabile.