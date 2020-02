Dopo due giorni di bonaccia il vento premia la russa Basalkina

Due giornate fantastiche che hanno rimbalzato le immagini di Alassio sui social e sui media nazionali. Sole caldo, temperature primaverili, mare calmo e neanche un refolo di vento. Condizioni splendide per trascorrere qualche ora sulla spiaggia, ma certo non l'ideale per la classe velica dei Dragoni che nel fine settimana si è data appuntamento al Porto Luca Ferrari per l'Alassio Dragon Trophy, regata internazionale di Secondo Grado World Sailing organizzata dal Circolo Nautico al Mare di Alassio in collaborazione con la Marina di Alassio ed il Comune di Alassio.