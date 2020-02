Autodromo di Misano, in pista per grandi avventure

L’ autodromo Misano è una delle piste più amate e conosciute al mondo, nel 2012 viene intitolata “Autodromo Misano Word Circuit Marco Simoncelli” in memoria di una delle grandi promesse del motociclismo italiano che perse la vita a soli 24 anni, un lutto che ancora oggi lascia il segno nei cuori di tutti gli sportivi e non.

Un tracciato che diventa ancora più speciale per gli amanti dei motori, che si trasforma negli anni in centro di nuovi ed entusiasmanti eventi sempre più esclusivi a cui in tantissimi chiedono di parteciparvi. Una pista davvero unica per la sua strutturazione grazie alla presenta ben 16 curve, varianti e cambi repentini di direzione, con rettilinei su cui raggiungere elevate velocità. Variazioni che richiedono molta attenzione e una guida abbastanza tecnica. Per questo particolarmente apprezzata anche da piloti di altissimo livello proprio per queste sue particolarità, che la rendono uno dei circuiti più belli ed elettrizzanti al mondo.

Meta turistica che appassiona tutti, non solo gli amanti dei motori. Situato a pochi chilometri da Rimini e Riccione nasce nella pianura romagnola. Progettato e realizzato negli anni settanta dal grande 'ingegner Cavazzuti secondo le direttive di Enzo Ferrari. Ultimato nel 1972, diventa subito un circuito tra i più belli ed esclusivi che ancora oggi, nonostante le diverse modifiche a cui è stato sottoposto negli anni, è a tutti gli effetti unico in Italia, divenendo protagonista di eventi mondiali di motociclismo come MotoGP, WorldSBK e persino il Campionato Europeo Truck.

Misano si struttura di 4.180 metri solo di tracciato. Decisamente tra le piste più apprezzate da tutti i grandi del motociclismo italiano e internazionale. Spicca anche perché provvista di illuminazione notturna che consente di utilizzare il tracciato persino di notte. Inoltre, può ospitare fino a 75.000 visitatori, provvisto di una struttura operativa, paddock, sala stampa, la terrazza panoramica, la pit lane e tanto altro.

Il circuito di Misano è finalmente aperto a coloro che vogliono fare un’esperienza unica proprio su questa pista così bella e importante. Per chi vuole finalmente coronare il suo sogno o ancora meglio ha deciso di vivere un’esperienza davvero fuori dal comune alla guida di supercar straordinarie. Maserati, Ferrari, Lamborghini e tante altre, modelli esclusivi tra i più prestigiosi al mondo fra cui poter scegliere, macchine da mozzare il fiato, icone dell’automobilismo internazionale si presentano in tutta la loro bellezza e potenza per portarvi ogni oltre limite.

Tantissime le novità e le sorprese di quest’anno per gli appassionati di motori proprio sul circuito di Misano.