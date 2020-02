Calcio a 5, Serie D. Il Bragno vince senza giocare, l'Olimpia Carcarese tiene il passo

La partita tra Bragno e Rocchettese - in programma ieri sera al Tennis Club di Cairo Montenotte - è stata assegnata a tavolino ai biancorverdi. Gli avversari, infatti, non sono riusciti, causa vari impegni, a presentarsi in un numero congruo per disputare l'incontro né ad avviare l'iter per il rinvio della gara.

Nell'altro incontro, invece, l'Olimpia Carcarese ha superato con quattro reti di scarto il Cengio, riuscendo così a mantenere invariato il distacco dalla capolista. Le reti grazie alle quali i biancorossi hanno vinto per 11 a 7 portano le firme di Ciappellano (3), Manti L (2), Concas (2), Zizzini (2), Volga e Siri.

Il Millesimo non ha potuto provare a migliorare una classifica al momento deficitaria perché costretto ai box dal turno di riposo.

La classifica

Bragno 11, Olimpia Carcarese 10, Rocchettese 6, Cengio 4, Millesimo 1