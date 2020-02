Calcio. Il Millesimo "non è solo prima squadra": il giovane sodalizio ha sposato il progetto "Sport di tutti"

Essere più di una semplice società di calcio per coinvolgere tutta la comunità. Questa in sintesi la "mission" dell'ASD Millesimo calcio, sodalizio nato dalle ceneri di quella che era la polisportiva. In questo comunicato, le numerose iniziative in corso e in programma:

L'Asd Millesimo Calcio non è solo Prima Squadra. L'Asd Millesimo Calcio non è solo Settore Giovanile. L' Asd Millesimo Calcio è questo e molto altro, una società aperta a 360 gradi, su tutti i fronti. A dimostrazione di ciò abbiamo deciso di aderire al progetto del CONI "Sport di tutti", volto a permettere che anche i ragazzi più bisognosi possano scegliere di praticare la disciplina sportiva che più gli piace. Per due ore a settimana un gruppo di 13 ragazzi dai 5 ai 18 anni sarà seguito al Comunale dal nostro tecnico del Settore Giovanile Federico La Rosa. Ma non solo! Continua infatti il progetto iniziato da Mister Edy con lo sport nelle scuole e negli asili. Dal 28 Gennaio scorso e fino alla fine del mese di Febbraio, tutti i martedì l'Asd Millesimo Calcio arricchisce le giornate scolastiche con una lezione di calcio diretta sempre da Mister La Rosa. Questi piccoli ma grandi progetti sono per noi motivo di orgoglio. Vogliamo cercare di essere, nel nostro piccolo, non solo una società di calcio, ma anche un punto di riferimento sociale per tutta Millesimo. Ci stiamo provando e continueremo a farlo, con le parole, ma soprattutto con i fatti.