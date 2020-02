Calcio, Letimbro. Il presidente Vitellaro smentisce le voci di un possibile esonero: "Avanti con mister Maurizio Oliva. Sono sicuro che ci salveremo nonostante le difficoltà"

La Letimbro sta sprofondando sempre di più in classifica, visto che in casa gialloblù la vittoria manca praticamente da un girone. Nonostante ciò, il numero uno del sodalizio Giuseppe Vitellaro conferma la massima fiducia a mister Oliva attraverso una nota:

"Sono legato a Maurizio Oliva da profonda e vecchia amicizia, conosco i sacrifici che ha fatto per la Letimbro e soprattutto sono cosciente di quanto sia determinato a portarci verso la salvezza in un campionato difficilissimo che ci vedeva al via con la speranza di non dover soffrire fino all'ultima giornata. Purtroppo una serie di episodi sfavorevoli ed un numero incredibile di infortuni (tre solo domenica) ci hanno messo in una situazione difficile ma Maurizio proseguirà il suo lavoro, con l'obiettivo di emergere dalla zona playout e condurre la nostra Squadra verso la permanenza in Prima Categoria per il quarto anno consecutivo. Ho constatato di persona come tutti i ragazzi siano uniti e dalla parte di Mister Oliva e così ho seguito i consigli dei miei più stretti collaboratori nel prendere questa decisione. Uniti usciremo da questa palude e alla fine sono sicuro che ci salveremo anche quest'anno pur fra mille difficoltà".